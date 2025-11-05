Ferreras responde a las declaraciones de M.A.R: "No es laSexta voraz, es laSexta veraz"

En Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras ha reaccionado a las palabras de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, quien cargó contra los medios y acusó a laSexta de "faltar a la verdad".

Antonio García Ferreras se ha pronunciado sobre la comparecencia en el Tribunal Supremo de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, citado como testigo en la causa contra el fiscal general del Estado. Durante su comparecencia, Rodríguez no solo volvió a enredarse en sus propias contradicciones, sino que además arremetió contra los medios, acusando a laSexta de "faltar a la verdad". Una afirmación que sorprende, dado que minutos antes había admitido ser el origen del bulo sobre un supuesto pacto entre la Fiscalía y el novio de Ayuso, Alberto González Amador.

Desde Al Rojo Vivo, Ferreras ha desmontado la acusación recordando que fue el propio Rodríguez quien difundió el bulo sobre el supuesto pacto entre la Fiscalía y el novio de Ayuso."Filtró una parte y se guardó la parte fundamental", ha explicado el periodista. "Filtró que la Fiscalía quería un acuerdo con González Amador, y no era verdad. Fue el abogado de Amador quien propuso ese pacto".

Ferreras ha subrayado que M.A.R. manipuló deliberadamente la información y luego intentó desacreditar a los medios: "Filtra algo incompleto, y por tanto falso. Y cuando laSexta lo desmiente, habla de una izquierda mediática voraz".