Miguel Ángel Revilla, tajante sobre los sentimientos de Juan Carlos I hacia la reina Sofía: "No la quiere en absoluto"

El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, analiza en Al Rojo Vivo algunos de los extractos que hemos podido conocer del libro de Juan Carlos I, 'Reconciliación', escrito por la escritora francesa Laurence Debray, que se ha publicado este miércoles en Francia y que a España llegará el 5 de diciembre, por Planeta.

Revilla y el rey emérito mantuvieron una buena relación durante muchos años hasta que Juan Carlos I le denunció por las declaraciones que el expresidente cántabro había hecho sobre su situación fiscal.

Unas memorias que para Revilla no pretenden en absoluto la reconciliación de la que habla: "Difícilmente va a conseguirla con este libro", asegura, ya que según él, "su familia, que es lo que más debería de cuidar" así como la herencia borbónica "no quedan para nada bien" en estas memorias.

Señala por ejemplo que a su hijo, Felipe VI, le califica de "ingrato" y no digamos, dice, de la reina Sofía: "De sus comentarios, se deduce que no la quiere en absoluto", afirma Revilla, aludiendo al párrafo en el que el emérito lamenta "amargamente que mi mujer no haya hecho el viaje para verme [a Abu Dabi]".

"¡Jo! Es que después de las humillaciones que este hombre ha tenido con ella, de lo que esa mujer ha tenido que sufrir conociendo lo que conocemos ahora, creo que cualquiera, ante semejante deslealtad a la reina pedir que vaya a verle... En mi caso, me iría a ver mi mujer para darme un 'par en cada papo'", confiesa Revilla, insistiendo en que "hay que tener valor para decir ahora que vaya a verle".

