Emilio Delgado (Sumar) aboga por salirse del Gobierno si Sánchez no lo remodela: "Es una opción que merece la pena valorar"

El portavoz de Más Madrid asegura que Sumar está en condiciones de "exigir al Gobierno" un impulso real a la legislatura con políticas sociales que lleguen a los hogares y advierte: "Si no, habrá que replantearse desde dónde se apoya al Ejecutivo".

Emilio Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid, ha analizado un escenario que dista mucho de un cierre de año tranquilo para el Gobierno. Con la legislatura contra las cuerdas por la acumulación de escándalos que rodean al PSOE, la respuesta de Pedro Sánchez se ha limitado a asegurar que desconocía los hechos y a descartar una remodelación profunda del Ejecutivo, como reclama Sumar.

Delgado se muestra especialmente inquieto por lo que define como "la autosatisfacción de Sánchez" y no esquiva el debate en Al Rojo Vivo sobre una posible ruptura de Sumar con el Gobierno, así como los distintos escenarios políticos que podrían abrirse.

"Todos tenemos claro lo que hay enfrente del Gobierno: los de Equipo Económico, Ayuso y su novio… No están precisamente para dar lecciones ni de corrupción ni de feminismo", afirma, en referencia a la alternativa que representan PP y Vox.

Ahora bien, el dirigente de Más Madrid subraya que hay dos límites que Sumar no puede traspasar. "No podemos permitirnos dejar caer al Gobierno, eso es evidente. Pero tampoco podemos pagar la factura de las barbaridades del PSOE y que eso termine arrasando a quienes no tenemos ninguna responsabilidad y que, además, hemos sido en buena medida los impulsores de las políticas más exitosas de la legislatura", advierte.

Desde esa posición, Delgado considera que Sumar está en condiciones de "exigirle al Gobierno" un impulso real al proyecto político, centrado en políticas sociales que hagan que el crecimiento económico llegue de verdad a los hogares. "Si eso no ocurre, tendremos que replantearnos desde dónde se apoya al Gobierno, porque ese apoyo no tiene por qué ser necesariamente desde dentro. Hay muchos partidos que sostienen al Ejecutivo y no todos forman parte de él", señala.

En ese contexto, Delgado no descarta que Sumar abandone el Gobierno sin respaldar una moción de censura. "Es una posición personal, pero creo que es una opción que merece la pena valorar si no vemos cambios que justifiquen y den sentido a la presencia de los socios de gobierno dentro del propio Ejecutivo", concluye.

