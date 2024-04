Antonio García Ferreras ya criticó la actitud y las palabras de José María Aznar sobre el Estado palestino ("A los que defienden la creación de un Estado palestino ahora... ¿Pero a qué Estado se están refiriendo? Si eso no existe", decía el ex presidente) como "soberbía, chulería y prepotencia".

Ahora, y tras esta intervención del ex presidente, al presentador de Al Rojo Vivo le sorprende en este asunto la actitud del PP": "Es impresionante. Los dirigentes del PP no se atreven a defender con claridad lo que defienden en su programa electoral, que es el reconocimiento del estado Palestino.

Es más, añade Ferreras, "lo ha votado (PP) hace dos semanas en una comisión en el Congreso y lo votó también en su día, pero como Voldemort Aznar ha dicho que no hay que reconocer el estado Palestino... No se atraven, es como impronunciable, le tienen miedo a Voldemort", finaliza Ferreras. En el video podemos ver al completo su análisis y también la respuesta del politólogo Pablo Simón acerca de por qué el PP "no se atreve" ahora a hablar con claridad de estado Palestino.