Antonio García Ferreras ha criticado las palabras del ex presidente José María Aznar sobre el Estado palestino: "A los que defienden la creación de un Estado palestino ahora... ¿Pero a qué Estado se están refiriendo? Si eso no existe", aseguró Aznar con la intención de criticar por ello al presidente, Pedro Sánchez.

"Soberbia, prepotencia, chulería, inmoralidad y cinismo", afirma Ferreras en Al Rojo Vivo sobre estas palabras del ex presidente. Además, no sólo eso, sino que el ex presidente contradice sus propias palabras porque, tal como podemos ver en el vídeo, Aznar sí defendía en otros tiempos la necesidad de reconocer el Estado palestino.

De hecho, lo hice en 1999 en una de sus visitas a Gaza, siendo ya Aznar presidente del Gobierno, y también, por ejemplo, en 2003 en una de sus visitas a la Casa Blanca (EEUU). En el video podemos ver todas esas declaraciones del ex presidente Aznar cuando defendía la creación del Estado palestino.