Xavi Hernández, entrenador del Barça, ha expresado su opinión tras todo lo que sucedió en el partido entre el Real Madrid y Almería, que terminó con 3-2 a favor del equipo madridista después de una segunda parte cargada de polémica en la que el VAR intervino hasta en tres ocasiones.

"Ya dije en Getafe que había cosas que no me cuadraban, que iba a ser muy complicado ganar esta Liga. Hay cosas que no controlamos. Lo ha visto todo el mundo", ha señalado, unas palabras que han sorprendido a Antonio García Ferreras.

El presentador de Al Rojo Vivo ha confesado que le sorprende escuchar a Xavi Hernández dar "lecciones de ética", recordando que él era jugador del FC Barcelona cuando se realizaban "pagos a Negreira".

"Él sabe muy bien, como jugador, qué significa tener al número dos de los árbitros en nómina. Eso sí es un escándalo", ha resaltado. Antonio García Ferreras ha señalado que, con estas declaraciones, da la impresión de que el entrenador del Barça "echa de menos a Negreira".