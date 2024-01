Xavi Hernández, entrenador del Barça, ha expresado su opinión tras todo lo que sucedió en el Santiago Bernabéu. Tras ese partido, entre Real Madrid y Almería, que terminó con 3-2 a favor del equipo madridista después de una segunda parte cargada de polémica en la que el VAR intervino hasta en tres ocasiones.

En una segunda parte que comenzó con 0-2 y que acabó con triunfo del cuadro de Ancelotti gracias a los goles de Bellingham, de Vinicius y de Dani Carvajal en el minuto 98.

El VAR tuvo una gran participación. Primero, en el penalti por manos de Kaiky que transformó el 5 del Real Madrid. Luego, anulando un tanto al Almería por falta de Lopy a Bellingham. Finalmente, el tanto de Vinicius que supuso el 2-2 y que, en un comienzo, no subió al marcador por mano.

Con el Almería más que cabreado, Ancelotti y Dani Carvajal respondieron a las quejas de los andaluces a la par que el Barça comenzaba ya su encuentro frente al Betis. Los culés se impusieron por 2-4 a su rival, y al término del envite Xavi Hernández habló de lo que sucedió en el Bernabéu.

"Lo ha visto todo el mundo"

"Lo he visto. Si hablamos nos sancionan... pero lo ha visto todo el mundo", cuenta Xavi.

Y prosigue: "Ya dije en Getafe que había cosas que no me cuadraban, que iba a ser muy complicado ganar esta Liga. Hay cosas que no controlamos. Lo ha visto todo el mundo".

"No son excusas. Son realidades. El penalti en Getafe, el gol de Joao en Granada... y no se habla. Llevaríamos seis puntos más", argumenta el entrenador del Barça.