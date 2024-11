Antonio García Ferreras, director de Al Rojo Vivo, se ha mostrado tajante ante las explicaciones que ha dado Carlos Mazón en su comparecencia en Les Corts Valencianas. En sus palabras, el president de la Generalitat Valenciana se excusó de la DANA afirmando que lo que había fallado era el sistema.

Así habló Ferreras en Al Rojo Vivo sobre las declaraciones de Mazón: "Primero falló todo el sistema. Que era complicado prever lo que ocurrió porque era todo apocalíptico. Ahora, arremete contra la confederación hidrográfica del Júcar".

"Mazón es un mentiroso. Es un caradura. Está insultando a todos los valencianos. Falló el sistema entero. Ricardo Gabaldón, alcalde de Utiel, del PP, no falló. Forma parte del sistema. Maribel Albalat, del PSOE, alcaldesa de Paiporta, la localidad que más víctimas mortales suma. Ella no falló. Podríamos seguir así, uno a uno con los alcaldes y alcaldesas", afirmó Ferreras.

Y apuntó: "No falló el sistema entero. Falló un president con una incapacidad absoluta. Con una incapacidad total. Con un equipo de gestión lamentable".

"Claro que la riada no tenía precedentes. Ante algo así, ante unas inundaciones así, no supo reaccionar. No supo alertar. Lo que pasaba a las diez, a las once, a las doce, a las dos... Las poblaciones, inundadas", concluyó Ferreras.