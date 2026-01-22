Ferreras, tras la comparecencia de Puente sobre Adamuz: "Es incomprensible que Adif no sepa aún si está o no está grabado el momento del accidente"

Tras la extensa comparecencia del ministro de Transportes, en la que intentó despejar dudas, el director de Al Rojo Vivo señala que siguen sin resolverse preguntas clave: "¿Cómo es posible que cuatro días después aún no se sepa cuántos pasajeros había en el tren de Adamuz?".

La comparecencia de Óscar Puente se extendió por dos horas, sin límites de preguntas y ante más de 20 medios, en un intento de despejar dudas sobre el accidente en Adamuz. El ministro insistió en que la investigación "requiere tiempo" y pidió prudencia, aunque aportó nuevos detalles técnicos que hasta ahora no se conocían.

Mientras tanto, los maquinistas convocaban una huelga para reclamar medidas que garanticen la seguridad ferroviaria tras los recientes accidentes. Puente atribuyó sus quejas a la "situación anímica" del colectivo tras el accidente de Adamuz. "Están claramente afectados y están actuando de esta manera", afirmó en una entrevista en el canal Telecinco.

Sin embargo, persisten interrogantes sin resolver. Así lo ha señalado el presentador y director de Al Rojo Vivo, Antonio G. Ferreras, quien ha puesto el foco en varias incógnitas: "Es incomprensible que todavía no se sepa cuántos pasajeros viajaban en el tren de Adamuz. ¿Cómo es posible que cuatro días después no exista una cifra oficial? También resulta difícil de entender que Adif no sepa si hay o no una grabación del momento del accidente".

