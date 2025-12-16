Ferreras, sobre el caso Negreira: "La Federación no hace nada, ni regeneración del arbitraje ni del fútbol español"

El director y presentador de Al Rojo Vivo subraya las "múltiples contradicciones" del presidente del FC Barcelona en su interrogatorio y alerta de la gravedad del caso Negreira: "Durante casi 20 años se pagó al número dos del arbitraje y no pasó nada".

Antonio García Ferreras, director y presentador de Al Rojo Vivo, ha analizado el caso Negreira a partir de las grabaciones de las declaraciones judiciales a las que ha tenido acceso laSexta.

Ferreras ha subrayado la gravedad del escándalo y la falta de respuesta institucional. "Resulta incomprensible la inacción de la Federación Española de Fútbol, con Louzán al frente. No hay regeneración del arbitraje ni del fútbol español. Es curioso", afirma.

Durante el análisis, se detiene en una de las facturas correspondientes a 2005, por un importe de 60.000 euros, que el FC Barcelona pagó a empresas vinculadas a Enríquez Negreira en concepto de "packs de regalo de aloe vera". En las grabaciones se ve al abogado del Real Madrid, que preguntó si esos pagos correspondían a informes técnicos arbitrales. La respuesta de Joan Laporta fue eludir la cuestión: "Me está hablando de una factura de hace 20 años. Sinceramente, la desconozco y no recuerdo a qué hacía referencia".

A partir de ahí, Ferreras subraya "la multitud de contradicciones" del presidente del FC Barcelona durante el interrogatorio y recalca la gravedad del caso: "Han estado durante casi veinte años pagando al número dos del arbitraje español y no pasa nada. Y muchos de los hombres vinculados a Negreira siguen hoy dentro del arbitraje", denuncia.

El presentador también puso el foco en otra factura de 2010, por valor de 139.000 euros, que hacía referencia a la "selección y digitalización de jugadas del Mundial de fútbol de Sudáfrica", cuando el torneo aún no se había celebrado. De nuevo, Laporta negó conocerla y se desentendió del asunto: "Tendría que preguntarle a quien emitió la factura".

Para Ferreras, la explicación resulta inverosímil: "El Barça paga por vídeos sobre un Mundial que todavía no se había jugado. Es un fenómeno paranormal", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.