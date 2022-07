Antonio García Ferreras ha arrancado Al Rojo Vivo hablando sobre los audios que el comisario Villarejo le grabó hablando sobre Granadinas:

"Por supuesto hoy vamos a hablar de los audios del comisario Villarejo, aquí nada tenemos que ocultar. Ya he contado aquí varias veces que en tres ocasiones me vi con este personaje.

Nunca hemos dado una información falsa sabiendo que lo es. Ni esa de las Granadinas, ni ninguna otra ni sobre Podemos ni sobre nadie. Estamos hablando de unos audios posteriores a que saliera la noticia.

Una noticia sobre una presunta cuenta en Granadinas y así lo dijimos: una 'presunta' cuenta. Y lo dimos citando al medio que la sacaba como se hace habitualmente en todos los medios.

Lo primero de todo fue llamar a Iglesias. Claro que nos parecía extraño y hasta burdo, y así lo decíamos, pero la Policía decía tener ese papel y que lo estaba investigando. Por eso la dimos citando al medio y por eso llamamos de inmediato en ese mismo programa a Iglesias.

Mienten cuando dicen que dimos una información falsa sabiendo que lo era. Eso es mentira. Cuando surge la noticia de la presunta cuenta en Granadinas la contamos citando al medio con la respuesta y el desmentido inmediato de Pablo Iglesias.

Y dentro de esa investigación llegamos más tarde a Villarejo. Al hombre al que varias fuentes señalaban como el que podía estar detrás de esos documentos. Teníamos que preguntarle por ello y era el primer encuentro de laSexta con el comisario y este grabó la conversación como ha hecho siempre.

Y es él el que nos cuenta que no da credibilidad a esos papeles que se estaban estudiando por la Policía española y que según él esos documentos los tenía en su poder el director adjunto operativo de la Policía. Eso lo descubrimos por tanto después de que la primera noticia saliese a la luz. Esa conversación se la trasladé yo personalmente Iglesias y le conté que el propio Villarejo nos había dicho que él creía que no era un papel auténtico. No había nada que ocultar (...)".

Puedes ver la intervención completa de Antonio García Ferreras sobre los audios con el excomisario Villarejo en el vídeo superior que acompaña estas líneas.

Así informó laSexta sobre Granadinas y el 'Informe PISA'

Esta ha sido la cobertura informativa que ha hecho laSexta en durante los años en los que se publicaron las acusaciones sobre Podemos en Granadinas y el Informe PISA.