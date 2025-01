Fernando Berlín, sobre el PP por el "volantazo" en la votación del decreto social: "Es la política de ir como 'pollo sin cabeza' y de estar en la confrontación por todo"

El PP votará "sí" al decreto social de 29 medidas [la versión recortada del decreto ómnibus que en principio planteó el Gobierno y que fue tumbado por PP, Vox y Junts] que pactó, finalmente, el Gobierno con Junts y que incluye medidas tan importantes como la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte. Sus votos, por ende, ya no harían falta para sacar adelante este 'minidecreto'.

El periodista Fernando Berlín, director de Radiocable.com, sostiene que "la estrategia está claramente condicionada por la presión de Vox". Pero, para él, hay un añadido más, que además es "muy grave". Según Berlín, "el PP -ya en la época de Aznar- introdujo elementos que antes formaban parte del consenso institucional, en la contienda política". Por ejemplo, la lucha contra el terrorismo o la política internacional.

"Una vez el PP ha convertido su labor de rivalidad en oposición a cualquier iniciativa del Gobierno, para desgastarle o para visibilizar su desgaste, le lleva a situaciones como esta: a tener que votar en contra de las pensiones", analiza el periodista, algo que los pensionistas no ven o no verían con buenos ojos. De hecho, "lejos de arder contra Pedro Sánchez, lo hicieron contra el PP por votar en contra de este primer decreto". Y cuando el PP se ha dado cuenta de su estrategia, ha cambiado su voto por el "sí", cuando ya sus votos no hacían.

Y el PP dijo sí, pese a esto, porque "es mejor sonrojarse hoy que 120 veces después, porque ya hay experiencia: el PP ha votado muchas veces en contra de la revaloración de las pensiones", expone Berlín. Y de ahí -explica- el volantazo del PP en el voto.

"Pero en el fondo no es más que la política de ir como 'pollo sin cabeza' y porque (el PP) ha establecido que la oposición tiene que ser 'guerra' en todo, y no es así, pues también hay asuntos de consenso por ejemplo, en política internacional, educación o vivienda. "El PP está en una desesperada vía por la confrontación que es muy peligrosa socialmente porque provoca mucha polarización y crispación", añade el periodista. En el vídeo, no obstante, podemos ver al completo su intervención y análisis.