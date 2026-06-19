Fernando Berlín, tajante sobre Zapatero: "No me creo en absoluto la caricatura que se está haciendo de él"

"Verle como el líder de una trama internacional que trafica con joyas, como poco, me resulta una verdadera caricatura", afirma el periodista Fernando Berlín tras escuchar unos extractos de la declaración del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ante el juez.

Tras ver un extracto de los audios de la declaración ante el juez de José Luis Rodríguez Zapatero, el periodista Fernando Berlín, director de Radiocable.com, asegura no ser objetivo en este en este asunto, no obstante, dice como los demás: "Al leer la prensa estos días, se hacen muchos juicios de valores, de intención sobre lo que está pensando el juez, lo que el juez deduce de aquí, no por sus palabras, sino por lo que piensan los periodistas que escriben esos artículos", afirma el periodista.

Por tanto, afirma Berlín que "yo, con la misma osadía, me permito decir que yo no me creo en absoluto la caricatura que se está haciendo del expresidente. Verle como el líder de una trama internacional que trafica con joyas, como poco, me resulta una verdadera caricatura".

Por otro lado, en cuanto a la declaración, "en realidad, lo que estamos escuchando en esos audios ni siquiera es el testimonio de Zapatero, sino que estamos escuchando cuál es la estrategia procesal del abogado, que supone no contestar a las preguntas a las que no se refiere exactamente el auto, puesto que te puedes auto inculpar en cuestiones que no están encima de la mesa".

Incluso, además en la intermediación ante el Santander. Según Berlín, "Zapatero no está respondiendo ante el juez por haber hecho contactos relacionados con Plus Ultra, sino con funcionarios públicos. Este es el delito, porque es tráfico de influencias. Él puede perfectamente tener influencia sobre el Banco Santander".

Por ende, subraya el periodista que la cuestión aquí es "si encontramos que haya un funcionario público que se haya dejado influenciar, quién es ese funcionario, en qué términos se ha producido y sobre todo, no ya que lo sospechemos o que lo deduzca la Guardia Civil, sino que lo puedas demostrar porque tengas esas conversaciones o que tengas pruebas concretas". Entonces, a partir de ahí, "todo es especulación. Cada uno pensará lo que quiera pensar", concluye.

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