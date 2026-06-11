Fernando Berlín, sobre las reuniones de Leire con la Fiscalía: "Una cosa son las acusaciones y otra es lo que se pueda acreditar de esas reuniones"

El periodista Fernando Berlín, director de 'Radiocable.com', señala un artículo de 'El Confidencial', que aporta una "nueva presión al PSOE" en el que conecta dos cosas que hasta ahora no lo estaban: "Los audios que parecían presentar la búsqueda de pruebas en contra de la UCO y las reuniones con la Fiscalía". Según Berlín, esta conexión hace que "el caso escale notablemente".

Ahora bien, también hay que decir, apunta el periodista, que "una cosa son las denuncias y las acusaciones y otra lo que se pueda acreditar de estas reuniones, el contenido de las mismas".

De hecho, señala que "ella siempre ha defendido que el objeto de la búsqueda de irregularidades era una cuestión de impecabilidad y ponerlas en manos de la Fiscalía. Lo puedes creer o no, o no creerlo, pero en todo caso hay que acreditar que que contenían esas reuniones y si realmente estaba buscando favorecer a los que pudieran en entredicho en investigaciones". Y ahí, concluye "va a estar el salto jurídico".

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