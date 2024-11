Tras la tragedia de la DANA que asoló la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre, y tras la no dimisión de Carlos Mazón por la mala gestión del aquel día, el president ha decidido reforzar el govern y centrarse en la recuperación. Los primeros pasos para ello han sido el cese de la consellera de Turismo, Nuria Montes y el nombramiento del general Francisco Gan Pampols para dirigir la vicepresidencia de Recuperación.

Sobre esta elección, el periodista y director de Radiocable.com, Fernando Berlín, sostiene que, tras el protagonismo que han tenido las fuerzas armadas en esta tragedia, "es muy simbólico colocar a alguien con este perfil al frente, aunque es cierto que sus primeras declaraciones han sido un poco inquietantes".

"El general ha respondido que en materia política no se metía porque su trabajo correspondía a un perfil técnico y cuando le preguntaban por ese perfil técnico, respondía que él no era técnico", argumenta el periodista. Por lo que "el tiempo dirá si es la persona más apropiada o no para esto", subraya Berlín.

Por otro lado, y en cuanto a la elección de Marián Cano, presidenta de la patronal del calzado AVECAL como sustituta de Nuria Montes tras su cese al frente de la consellería de Industria, Berlín critica en que nadie se haya reparado del hecho de que alguien que presidía una asociación de empresarios se haya puesto al frente de esta cartera. "Damos por normal algunas cosas que... No sé si se pueden celebrar estos cambios desde la perspectiva de higiene democrática", finaliza Berlín.