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ANÁLISIS

Fernando Berlín define como "inocua" la moción del PP contra Sánchez: "Es un ejercicio de escenificación"

El periodista Fernando Berlín analiza la moción del PP en la que se instaba al presidente del Gobierno a someterse a una cuestión de confianza y, posteriormente, a dimitir si la perdía. En el vídeo, los detalles.

Berlín

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó este jueves una moción del PP en la que se instaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza y, posteriormente, dimitir si la perdía.

El texto ha salido adelante con los 178 votos de PP, Vox, Junts y UPN. Una propuesta o moción, eso sí, que no es vinculante ni tiene validez a efectos prácticos. El Gobierno, por ende, restó importancia a esta medida.

Como analiza el periodista Fernando Berlín, director de Radiocable.com, "se trata de una escenificación que le ha salido bien, pero que es absolutamente inocua". Porque "no es vinculante y por lo tanto el presidente del Gobierno se puede reír o no", valora el periodista.

No obstante, y en realidad, "solamente Junts ha variado su posición porque el PP y Vox siempre estuvieron en contra de que Sánchez fuera nombrado presidente". Por tanto, insiste y concluye Berlín, es "un ejercicio de escenificación para retratar la posición de un aparente consenso en contra de Pedro Sánchez".

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