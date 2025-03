Fernando Berlín, sobre el aumento del gasto en Defensa: "No me voy a sumar a esta euforia militarista"

En Al Rojo Vivo, Fernando Berlín critica que esta corriente a la que se ha lanzado Europa tiene que ver con "un miedo inducido basado en suposiciones sobre lo que Putin está dispuesto o no a hacer".

Pedro Sánchez ha anunciado que España adelantará su compromiso de destinar el 2% del PIB al gasto en defensa antes de 2029, la fecha inicialmente prevista. El presidente hizo este anuncio en la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo extraordinario, convocado para abordar la seguridad en Europa, la guerra en Ucrania y las expectativas de un posible acuerdo de paz.

Fernando Berlín, director de Radiocable.com, critica la medida en Al Rojo Vivo: "No me voy a sumar a esta euforia militarista". Según Berlín, este entusiasmo por el rearme en la Unión Europea no está respaldado por datos objetivos.

Berlín también señala que, cuando parece que estamos más cerca del final de la guerra en Ucrania, "comienza la carrera por cumplir aquello que Donald Trump dictaminaba en su primera legislatura".

Además, advirtió que esta tendencia en Europa responde a "un miedo inducido basado en suposiciones sobre lo que Putin está dispuesto o no a hacer".