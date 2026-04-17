Fernando Berlín, tras el acuerdo de Gobierno en Extremadura: "El PP ha abierto los brazos a la extrema derecha"

El director de 'radiocable.com' advierte sobre el pacto entre PP y Vox en Extremadura y su posible impacto nacional: "Es un sapo, pero el primero". Considera el acuerdo un "laboratorio" de lo que podría trasladarse a la política española.

En Al Rojo Vivo, el director de 'Radiocable.com', Fernando Berlín, ha analizado el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura, que permitirá la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta tras sus dos intentos fallidos. El pacto incluye importantes cesiones a la formación de extrema derecha, que asumirá una vicepresidencia y dos consejerías: Familia, Desregulación y Servicios sociales y Agricultura, Ganadería y Medio Natural.

Berlín ha sido especialmente crítico con el giro de la líder popular: "El sapo que se ha tenido que tragar María Guardiola… aunque parece que la gastronomía de las charcas le gusta más de lo que decía", ironiza.

Siguiendo con la metáfora, ha añadido que se trata de un trago "poco digestivo" y ha cuestionado la coherencia política: "Algunos han abanderado la crítica cuando lo tenían enfrente, pero eso les legitima poco después. Podemos debatir si el Gobierno ha cedido más o menos, pero eso no justifica una política de venganza".

El periodista fue más allá al advertir del alcance del acuerdo: "El PP ha abierto los brazos a la extrema derecha. Y en un contexto europeo donde incluso partidos conservadores, como en Hungría, han tratado de aislarla, esto dice mucho del país en el que estamos"

Por último, lanza una advertencia sobre el futuro: "Sí, es un sapo, pero es el primero. Este acuerdo funciona como un laboratorio de lo que el Partido Popular podría trasladar a la política nacional".

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