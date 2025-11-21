El exmagistrado Yllanes, tras manosear un fascista los pechos a dos activistas: "Es la primera vez que se retrasmite un presunto delito sexual en directo"

Tras la agresión ocurrida frente a la iglesia de los Doce Apóstoles en Madrid, donde se celebraba una misa por el 50º aniversario de la muerte de Franco, el exmagistrado declara: "Espero que la Fiscalía actúe de la manera más eficaz posible y que este señor se siente cuanto antes ante un tribunal".

Una agresión en directo. Esto fue lo que ocurrió frente a la iglesia de los Doce Apóstoles en Madrid, donde iba a celebrarse una misa en honor a Franco por el 50º aniversario de su muerte.

Dos activistas de Femen que se manifestaban contra el fascismo fueron víctimas de agresión sexual por parte de uno de los asistentes. El hombre, con una bandera anticonstitucional y un puro en la mano, tocó reiteradamente los pechos de las activistas mientras las insultaba con palabras como "guarras" y "perras".

En Al Rojo Vivo, el exmagistrado Juan Pedro Yllanes se refiere al incidente y explica si podía considerarse un delito: "Vamos a usar la palabra 'presunto' para evitar cualquier problema, pero creo que es la primerva vez que se retrasmite en directo un presunto delito de agresión sexual en la televisión".

Para el exmagistrado, resulta evidente que "el lenguaje corporal de las activistas deja claro que no estaban en absoluto conformes con que este señor se tomara la libertad de tocarles el pecho".

Yllanes añade: "Espero que la Fiscalía actúe de la manera más eficaz posible y que este señor se siente cuanto antes ante un tribunal para responder por un presunto delito de agresión sexual, o incluso por dos, ya que afectó a ambas activistas".

