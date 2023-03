Miguel Sebastián ha analizado en Al Rojo Vivo el caos en la banca que se ha desatado por la quiebra del Silicon Valley Bank en EEUU y que se ha agravado por las dudas sobre la viabilidad de Credit Suisse.

El experto ha reconocido que, en estos momentos, no está excesivamente preocupado por esta situación. "Esta no es una crisis como la de 2008 porque no es de activos inmobiliarios tóxicos, es una crisis de valoración de la deuda pública".

Una situación a la que ha asegurado que es muy fácil ponerle remedio. "Se soluciona con la compra de deuda pública del BCE. El problema es que cuando hay mucha inflación, esto va en contra de la política antiinflacionista".

Por este motivo, considera que el Banco Central Europeo no debería haber subido los tipos de interés medio punto. "Creo que deberían haber apostado por algo más intermedio, como una subida del 0,25%, porque al mercado no le ha gustado", ha reconocido.

En cuanto a cómo puede afectar esto a España, Miguel Sebastián ha confesado que está tranquilo porque la banca ha pasado bien los test de estabilidad financiera. Sin embargo, ha reconocido que está sucediendo algo "raro desde 2008", y es que se producen "crisis de bancos puntuales".