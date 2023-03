Santiago Carbó ha analizado lo sucedido con Credit Suisse y Silicon Valley Bank, aclarando si deberíamos comenzar a hablar de crisis financiera. "Todavía es pronto pero las crisis, si se materializan, no dan tiempo casi ni a analizarlas por lo que es clave poner barreras para que estos problemas no vayan más allá", ha reconocido.

El director de Estudios Financieros de Funcas ha indicado que tenemos un sistema financiero en el que "no todo es igual de transparente" y no todo "está supervisado por los bancos centrales. "Confiemos en que aquellas partes no supervisadas no nos den ningún susto, porque también están conectadas con el sistema bancario".

En cuanto a si hay riesgo de contagio en España, Santiago Carbó ha reconocido que es difícil que suceda porque la banca española está "más protegida" y tiene "menos exposición a este tipo de bancos".

Sin embargo, ha reconocido que esta situación es algo que "nadie se esperaba" y ha confesado que existen motivos para que pueda comenzar a haber "nerviosismo", sobre todo en el resto de países. Por este motivo, ha indicado que ahora lo importante es que el Banco Central europeo de una respuesta clara. "Decida lo que decida debe explicarlo muy bien para que en las próximas semanas no se produzca una falta de confianza", ha recalcado.