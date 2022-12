Santiago Espot, Presidente de Catalunya Acció, considera que habría frustración si Cataluña no fuese independiente, y "Cataluña va a ser independiente. Cataluña va a ser independiente porque una mayoría de catalanes, un 60% quieren dejar de ser españoles".

Espot argumenta que esta cifra de catalanes que no quiere pertenecer a España no es desmesurada porque "hay un 99% de españoles que no quieren ser españoles".

El líder de Catalunya Acció afirma que "las independencias se declaran y se defienden. Si nuestra clase política aprovecha la manifestación de la Diada para hacer una declaración de independencia, entonces sí que se genera un problema a España y a Europa".

Espot argumenta que "España tiene alergia a las urnas. Es un país que es una entidad política fracasada y tiene una historia que está llena de pronunciamientos, dictadores y posturas totalitarias que hacen inviable que haya un acuerdo para poder votar".