Escolar: "Es significativo que, ante líderes tan tóxicos, un papa sea hoy una referencia para la izquierda"

El director de 'eldiaro.es' sostiene que el contexto internacional y el auge de líderes como Donald Trump han convertido a León XIV en una referencia para parte de la izquierda. El periodista también acusa a la derecha de actuar con "hipocresía" ante algunos de los mensajes del Pontífice.

El director de 'eldiario.es', Ignacio Escolar, ha analizado en Al Rojo Vivo las reacciones políticas al discurso de León XIV en el Congreso, especialmente después de que Santiago Abascal intentara diferenciar entre las palabras del Pontífice sobre inmigración y la política migratoria que aplica el Estado Vaticano.

Escolar fue muy crítico con ese planteamiento: "Me parece lo esperable. Para empezar, por la hipocresía que demuestra Santiago Abascal cuando dice que le gusta la política migratoria del Estado Vaticano y que una cosa son los discursos y otra las políticas reales".

El periodista considera que la relación histórica de la derecha española con el catolicismo dificulta cualquier confrontación abierta con el papa: "Creo que es evidente que la derecha española, por motivos históricos, nunca va a poder distanciarse completamente de lo que diga un papa. No puede confrontar abiertamente con él porque vive en buena medida de la tradición católica y la considera parte de su marco cultural y moral de referencia".

En ese sentido, ha recordado que algunas posiciones defendidas por León XIV forman parte de la doctrina tradicional de la Iglesia y no deberían sorprender a nadie:"A mí no me sorprende que un líder de la Iglesia católica esté en contra del aborto o de la eutanasia. No van a cambiar de la noche a la mañana doctrinas que llevan siglos formando parte del pensamiento de la Iglesia".

Sin embargo, Escolar considera que el contexto internacional actual explica que determinadas posiciones del papa estén siendo recibidas con interés por sectores progresistas: "Con líderes internacionales tan tóxicos como Donald Trump y con la preocupación que eso genera en una parte importante de la sociedad, este Papa puede convertirse en un referente para la izquierda, igual que ocurrió con Francisco".

A su juicio, la Iglesia está manteniendo en algunos debates posiciones que contrastan con las defendidas por la nueva derecha internacional:"En cuestiones tan importantes como la guerra, los derechos humanos, la inmigración, la inteligencia artificial o la protección de los más vulnerables, la Iglesia está defendiendo planteamientos que, comparados con los de la nueva derecha mundial, pueden parecer incluso progresistas".

Por ello, entiende que el amplio respaldo que recibió León XIV en el Congreso responde a motivaciones muy distintas según quién lo aplauda: "Es lógico que al final cada uno aplauda por razones diferentes. Lo que sí resulta algo hipócrita es que haya quienes rechacen una parte de su mensaje y, al mismo tiempo, hagan propia otra parte como si no formaran parte del mismo discurso".

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