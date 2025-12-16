Escolar señala la "verdadera fortaleza" del Gobierno: "Todos, menos el PP, no quieren pactar ni facilitar un Gobierno con la extrema derecha de Vox"

El periodista Ignacio Escolar reflexiona sobre la situación política actual del Gobierno y del PSOE. En el vídeo podemos ver su intervención completa en directo para Al Rojo Vivo.

Según le indica el presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, a Ignacio Escolar, periodista y director de elDiario.es, desde el PSOE saben que no hay ningún socio de Gobierno ni de investidura que sea capaz de hacer caer este Gobierno.

Escolar, por su parte, asegura que "el escenario en el que estamos ahora es muy similar al de julio [cuando estalló el caso Cerdán], en el que parecía que el Gobierno iba a caer al día siguiente. Pero la verdadera fortaleza de este Gobierno es que prácticamente la totalidad del arco parlamentario, excepto el PP, no quiere pactar ni facilitar un Gobierno con la extrema derecha [Vox]".

Y ahí entran partidos de derechas como "Junts y PNV que ni por acción ni por omisión quieren forzar la caída del Gobierno, siendo muy conscientes de sus debilidades y dificultades", añade Escolar. Y eso, en el fondo, concluye el periodista, "es una fortaleza del sistema parlamentario: no hay ningún otro Gobierno que se haya encontrado con una situación parlamentaria en la que le vale con que un solo socio apoye una moción de censura para que caiga".

En el vídeo podemos ver con detalle su intervención, en la que también analiza la situación del Gobierno con Junts.

