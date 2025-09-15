Escolar, sobre las protestas contra la masacre en Gaza: "Feijóo se equivoca si cree que esta denuncia es una cuestión de izquierdas"

El periodista ha criticado las declaraciones que ha realizado Isabel Díaz Ayuso comparando las protestas en La Vuelta con "Sarajevo en guerra". "Esto es no saber ni de historia ni de lo que pasó ayer en Madrid", ha asegurado.

Ignacio Escolar ha confesado que cree que España, con la postura que está tomando frente a la situación en Gaza, está consiguiendo ir por delante de otros países europeos, haciendo que muchos se "sumen" a nuestro país en llamar "genocidio al genocidio".

Un momento que ha aprovechado para dejar claro que cree que Alberto Núñez Feijóo se está equivocando "mucho" si cree que esta denuncia de los crímenes de guerra y de exterminio del pueblo palestino es solo "de izquierdas". "Hay mucha gente de derechas indignada con lo que está pasando", ha asegurado.

Además, ha reaccionado a las declaraciones que ha realizado Isabel Díaz Ayuso, comparando las protestas propalestinas durante La Vuelta con "Sarajevo en guerra". "Esto es no entender ni de la historia ni de lo que pasó ayer en Madrid", ha recalcado.

En cuanto a la participación de España en Eurovisión, el periodista ha reconocido que está convencido de que al final no participaremos si asiste Israel, dejando claro que esa es la única manera de ser "coherentes".