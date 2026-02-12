Escolar, sobre las negociaciones entre PP y Vox: "Si hay acuerdo, será después de las elecciones de CyL, tanto en Extremadura como en Aragón"

El periodista Ignacio Escolar analiza la encrucijada que existe en las negociaciones entre PP y Vox en Extremadura. En el vídeo, los detalles.

En estos momentos, dentro de las filas del PP existe cierto desconcierto y mucho miedo a que Vox fuerce una repetición electoral en Extremadura. A pesar de que les han intentado conquistar por todos los medios, Vox ha decidido rechazar esa mano tendida y los de Abascal siguen sin querer pactar nada con Guardiola. Por su parte, el PSOE ha negado cualquier tipo de abstención en Extremadura.

El presidente de la gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, reafirma que no se abstendrán y ha asegurado que finalmente habrá acuerdo entre las derechas de PP y Vox, y que esto es un paripé de Vox hasta que se celebren las elecciones en Castilla y León.

Por su parte, el periodista y director del elDiario.es Ignacio Escolar asegura contundente: "Si hay acuerdo, será después de las elecciones de Castilla y León, tanto en Aragón como en Extremadura". Ahora bien, recuerda lo que pasó con María Guardiola en 2023, que se plantó para no tener a Vox en el Gobierno y finalmente "su partido le obligó a a ceder y a comerse sus palabras". Por lo que esa ya fue "una mala idea: ceder ante Vox".

Pero además, añade Escolar, hay otra mala idea, ahora en 2025: obligar a Extremadura a ir a unas elecciones para tener mayoría abosluta y no depender de Vox, y al final no ha sido así. "Son dos errores suyos", afirma Escolar. En el vídeo podemos ver al completo su reflexión.

