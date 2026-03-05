Escolar explica por qué ve "complicado" que Trump cumpla su amenaza comercial: "España tiene superávit con EEUU"

El periodista Ignacio Escolar explica por qué cree que Trump no cumplirá su amenaza de cortar relaciones comerciales con España, por la posición del Gobierno de España en la guerra de Irán. En el vídeo, los detalles.

El periodista Ignacio Escolar, director de elDiario.es, está de acuerdo con sus compañeros de debate en la mesa de Al Rojo Vivo en que es perfectamente "compatible" la posición de España contra los ataques de EEUU e Israel hacia Irán ("No a la guerra", aseguró el presidente del Gobierno) con enviar la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre para ayudar en labores de escolta, protección y adiestramiento, que están dentro de los compromisos de la OTAN.

"Es perfectamente compatible y además está bien, de hecho está bien que España no se desentienda de lo que está pasando ante los posibles ataques en territorio europeo", afirma Escolar.

Y también, añade el periodista, "creo que debajo de las declaraciones hay una negociación también con el 3% y el 5% de la defensa o con las declaraciones sobre Gaza, por parte de España. Y es razonable que sea así".

"No me parece que sea ni poco inteligente ni poco adecuado por parte del presidente del Gobierno estar jugando a eso", subraya Escolar, añadiendo además que Trump necesitaba una salida después de decir que iba a cortar relaciones comerciales con España.

El periodista ve "complicado" que el presidente de EEUU vaya a cumplir su amenaza, sobre todo, por dos razones. Primero, señala, "porque España tiene superávit con EEUU". Segundo, porque "ya ha salido el resto de Europa a decir que esto no podía hacerlo, que a todos o a ninguna, que no podía poner un arancel específicamente para un país", concluye Escolar.