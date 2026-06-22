Escolar no entiende la sentencia de Aldama y critica: "Colaborar con la Justicia sale muy bien solo en algunas ocasiones"

El periodista Ignacio Escolar reacciona a la sentencia del caso mascarillas: "No se entiende cómo es posible que las personas que se llevaron un piso pagado para la novia se queden con 24 años de cárcel y el que se llevó los 3,7 millones de euros en comisiones quede libre".

El periodista y director de elDiario.es, Ignacio Escolar, reacciona en directo a la sentencia del caso mascarillas que condena a José Luis Ábalos a 24 años, a Koldo García a 19 años, tal como pedía Anticorrupción, y a Víctor de Aldama, en cambio, le libra de la cárcel por colaborar con la justicia y dicta para él 4,5 años, tres años menos de los que pedía Anticorrupción.

"Colaborar con la justicia sale muy bien en algunas ocasiones", afirma Escolar, recordando así que incluso José Luis Peñas, que era el que llevó a la Audiencia Nacional, las grabaciones sin que hubiera ningún procedimiento judicial abierto, es decir, alguien que fue e inició la investigación de la Gürtel, "entró en prisión y tuvo que salir solo con un indulto, no porque el Supremo pidiera en aquella ocasión que no entrara en prisión".

Igualmente, en aquel juicio, señala Escolar, "Francisco Correa también intentó tirar de la manta y tenía mucha información porque él hablaba de que había sido el comisionista de la obra pública durante los gobiernos del PP. Nunca hubo colaboración con la Justicia con Correa, equivalente a la que ha conseguido Aldama".

Por ende, el periodista se muestra contundente: "Esto, en mi opinión, es un contraste imposible de explicar". "No se entiende cómo es posible que las personas que se llevaron un piso pagado para la novia se queden con 24 años de cárcel y el que se llevó los 3,7 millones de euros en comisiones quede libre. Yo, por más que miro esta sentencia, no la entiendo", concluye Escolar.

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