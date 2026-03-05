Escolar defiende el "no a la guerra" de Sánchez : "¿Cuál es la alternativa, permitir que EEUU use de forma ilegal las bases en una guerra ilegal?

El periodista Ignacio Escolar analiza la postura de España con respecto a la guerra de Irán: "No tiene otra alternativa". En el vídeo, los detalles.

Pedro Sánchez resumió con cuatro palabras la postura de España contra la guerra ilegal de EEUU-Israel hacia Irán: "No a la guerra": "Tenemos que exigir que EEUU, Israel e Irán que paren antes de que sea demasiado tarde. No se puede responder a una ilegalidad con otra", aseguró el presidente del Gobierno este miércoles en una comparecencia desde La Moncloa.

"Yo creo que dice bien", afirma el periodista Ignacio Escolar, director de elDiario.es: "Porque, ¿cuál es la alternativa, permitir que EEUU use de manera ilegal las bases de una guerra ilegal? Creo que lo que ha planteado el Gobierno, en esta ocasión, igual que lo que hizo con el tema de Gaza o igual que hizo cuando EEUU planteó que había que gastar el 5% en comprar armamento. Era la única alternativa que tenía España", añade el periodista.

Y detalla: "En el tema del armamento, ¿de verdad España tendría que haber asumido que hay que gastar tres puntos más del PIB en armas comprándolas a EEUU? ¿De dónde sale el dinero para pagar eso?". Y en el caso de Gaza, "¿de verdad España tenía que quedarse callada ante un genocidio o una matanza como la que hemos visto allí?", afirma Escolar.

Por su parte, la periodista Lucía Méndez, de 'El Mundo', asegura no tener ninguna duda de "que el presidente del Gobierno está haciendo lo correcto". Y tampoco, dice tener ninguna duda "de que la mayoría de la población española la apoya".

Ahora bien, "tengo muchas dudas a propósito de las explicaciones que ha dado con el 'no a la guerra', comparando con Trump intentando ganar un electorado contra Aznar. Yo eso, francamente, tengo mis dudas de que eso pueda funcionar así", afirma Méndez.

En el vídeo podemos ver completas las primeras valoraciones de ambos periodistas del programa de Al Rojo Vivo de este jueves.

