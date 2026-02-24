Escolar considera positiva la desclasificación de los documentos del 23-F: "Una sociedad democrática como la nuestra no tendría que temer que se sepa lo que se debe saber"

El director de 'eldiario.es' carga contra la lectura política de la desclasificación del 23-F, defiende el derecho del Gobierno a decidir y critica que los documentos hayan permanecido ocultos durante 45 años.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la desclasificación de todos los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23-F, una decisión que llega cuando se cumple el 45º aniversario de la intentona golpista. En total, dejarán de estar bajo secreto 153 unidades documentales vinculadas a aquellos hechos.

El director de 'eldiario.es', Ignacio Escolar, se ha pronunciado en Al Rojo Vivo sobre la decisión del Gobierno, cuya orden de desclasificación está previsto que publique el miércoles 25 de febrero el Boletín Oficial del Estado. "Más allá de lo que se desvele mañana, me parece muy interesante el hecho en sí: que por fin, 45 años después, conozcamos todos los documentos", ha señalado.

Escolar ha defendido que "una sociedad democrática como la nuestra no debería tener miedo a que se sepa lo que se tiene que saber", subrayando la importancia de la transparencia institucional.

Asimismo, ha lamentado que cualquier iniciativa del Ejecutivo sea interpretada como una maniobra de distracción. "Parece que cualquier cosa que haga el Gobierno, salvo dimitir y entregar las armas, se convierte automáticamente en una cortina de humo", ha criticado. A su juicio, el Ejecutivo "tiene el derecho y la obligación de tomar decisiones en el día a día sobre muchísimas cuestiones", y ha defendido la desclasificación como una medida acertada: "Me parece una buena decisión; de hecho, mi principal crítica es que no lo supiéramos antes".

