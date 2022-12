Íñigo Errejón ha respondido a la polémica sobre su contrato con la Universidad en 'Al Rojo Vivo'. "Resulta que hay datos que se entregan cuando el proyecto está concedido pero todavía no se ha firmado", ha dicho. Además, ha añadido que "da la sensación de que vale todo porque después de tanto ruido, sólo ha faltado un papel, ha habido un error administrativo".



Asimismo, Errejón ha subrayado que desde que se doctoró, "todo lo ganado ha sido por concursos abiertos y por expediente" y ha instado a que "si alguien dice lo contrario, que lo demuestre". También ha hablado de "cacería" contra él y Podemos, a pesar de que finalmente el trabajo ha estado hecho.



"En el país de Bárcenas, en el país de Bankia, estamos hablando de una falta administrativa, de un papel que no se solicitó. Explico perfectamente el árbol, pero que ello no impida ver el bosque", ha justificado. Íñigo Errejón considera que "frente al miedo a que los ciudadanos cambien de voto, algunos se creen que vale todo y no van a escatimar en medios".