Errejón: "En el país de Bárcenas y Bankia, resulta que faltaba un trámite administrativo"

El secretario de Política de Podemos, Íñigo Errejón, ha denunciado una "cacería" contra Podemos y se ha declarado satisfecho después de que la Universidad de Málaga, ha dicho, no haya encontrado irregularidades en su contrato ni en su trabajo, y sólo haya constatado la falta de "un papel" para pedir la compatibilidad.



Errejón ha valorado así la resolución de la Universidad de Málaga (UMA), donde es investigador, que le ha abierto un expediente disciplinario y le ha suspendido provisionalmente de empleo y sueldo, según ha explicado el dirigente de Podemos, por no haber cumplido ese trámite administrativo.



El secretario de Política de Podemos ha destacado que "después de días de mucho ruido", en los que se han dicho cosas "muy injustas", la Universidad "ha cerrado el expediente informativo" incoado, concluyendo que no ha habido ningún problema con el contrato ni con el trabajo realizado ni su dedicación, ha subrayado. Simplemente, según Errejón, la Universidad ha señalado que faltaba el trámite administrativo de haber solicitado la compatibilidad para poder desarrollar otras actividades.



Según el dirigente de Podemos, lo que concluye la Universidad es que se debería haber solicitado un documento comunicando una segunda actividad laboral, que no se declara incompatible con el proyecto de investigación sobre la vivienda en Andalucía que realizaba. Errejón ha recordado que la rectora de la UMA ya aclaró que su contrato era regular y que la Junta de Andalucía certificó que su trabajo fue realizado, en contra de lo que se había afirmado.



"En el país de Bárcenas, en el país de Rato y en el país de Bankia resulta que faltaba un trámite administrativo consistente en un papel", ha subrayado. En cualquier caso, ha dicho, que no se trata de cuestiones aisladas y ha enmarcado lo ocurrido en una campaña de insultos, difamaciones y "ataques personales" contra Podemos, que ha tenido que soportar ya acusaciones de "relación con banda terrorista o de haber recibido financiación de otros países".