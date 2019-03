DESTACA QUE AHORA "TIENE QUE MOVER FICHA EL PSOE SI QUIERE LOS PGE"

La diputada de Unidos Podemos en En Marea Yolanda Díaz destaca en Al Rojo Vivo que se encuentran en "el no a los Presupuestos" del Gobierno. "No revertir el copago farmacéutico del PP, o mantener el salario mínimo interprofesional, es decirle a la España del cambio un 'no' rotundo".