Un usuario del Puerto de Vigo ya denunció su mal estado en 2005: "Es la crónica de una muerte anunciada. Se veía la corrosión desde hace años"

TRAS EL ACCIDENTE DURANTE EL O MARISQUIÑO

Abelardo Pena, el propietario de una embarcación en el Puerto de Vigo, asegura que los usuarios "ya le comunicaron a los marineros la corrosión de las instalaciones, pero se pasaban las responsabilidades de unos a otros". Explica, además, que los desperfectos se han dado en la estructura del muelle siniestrado durante el festival O Marisquiño, no en las maderas. "El cemento con el que se hizo la pasarela no era suficiente o no era el idóneo", añade.