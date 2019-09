Sergi Sabrià, presidente de Esquerra Republicana en el Parlament de Cataluña, cree que la detención de los siete CDR que han ingresado en prisión acusados de un delito de terrorismo "no se puede enmarcar en un sistema judicial de normalidad". Considera, además, que "se aplicó directamente la ley antiterrorismo en una campaña contra el independentismo".

En línea con las detenciones que se han llevado a cabo esta semana, ha recordado el ingreso en prisión de los líderes independentistas. "A nadie le entra en la cabeza que haya gente en la cárcel por sedición, rebelión y terrorismo cuando en los últimos 20 años no ha habido ni un solo problema de violencia en Cataluña", ha apuntado.

"Es una investigación de varios meses, hay pruebas de material explosivo y confesiones".

Tras realizar estas declaraciones, García Ferreras le ha preguntado si cree que "se lo ha inventado la Guardia Civil", a pesar de que se trata de "una investigación de varios meses, hay pruebas de material explosivo y confesiones" de algunos de los arrestados.

"Yo no he dicho eso, si algo he dejado claro es que nosotros solo defenderemos un proceso democrático. Aquí no ha habido violencia, ni terrorismo, ni atentados, al igual que no hubo sedición ni rebelión", ha respondido el dirigente de Esquerra.

"No ha habido violencia, ni terrorismo, ni atentados, al igual que no hubo sedición".

Tras su respuesta, la tensión entre el presentador de Al Rojo Vivo y Sergi Sabrià ha continuado creciendo. "Creen en la presunción de inocencia. Pero también hay que respetar la actuación de la Guardia Civil, de la Fiscalía y de la Audiencia Nacional porque si no ha habido atentado es porque las autoridades han actuado".

En cuanto a la calificación de "presos políticos" de los CDR detenidos, el diputado de ERC ha señalado que "las cosas no se han hecho como se tenían que hacer y se está intentando montar un nuevo relato para relacionar la violencia con el independentismo, igual que se intentó hacer a partir del 20 de septiembre".