Santiago Cervera: "Mi dimisión supone un 'hasta nunca' a la política"

Santiago Cervera, exdiputado del PP, ha querido explicar en 'Al Rojo Vivo' su versión de los hechos. Según Cervera, ha sido víctima de una trampa. "Desconozco quién me ha querido tender una trampa, pero desde luego conocía a todos los que estamos implicados en ella. Sabían que si me ofrecían el señuelo de tener información sobre Caja Navarra, iba a acudir al punto de reunión", ha explicado el exdiputado del PP.

Cervera entiende que su relato puede sonar "peliculero", pero defiende que dice la verdad. El exdiputado popular ha señalado que desconocía el contenido del sobre que acudió a recoger. García Ferreras sostiene que el Partido Popular se ha mostrado muy frío con él y no le ha mostrado un apoyo incondicional. Algo a lo que Cervera ha contestado que "ha recibido muchas muestras de afecto durante estos días". "Me he sentido muy apoyado en unas circunstancias muy complicadas para mí".

Santiago Cervera ha asegurado que esta dimisión supone un "hasta nunca" a la política. "Se trata de un final definitivo porque este tema me perjudica en sus propios términos. Estoy seguro de que saldré reforzado en mi actitud de este asunto y se demostrará mi inocencia, pero creo de debo dedicarme a otras cosas y plantearme mi vida de otra manera".