La Guardia Civil ha localizado tres millones de euros sin justificar en las cuentas bancarias de Ana Paula Rufas, esposa del ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira.

El informe, al que ha tenido acceso laSexta, recoge un análisis preliminar de los movimientos de bancarios de Ana Paula Rufas entre los años 2003 y 2018. Descontando los 151.000 euros de sueldo (1.700 euros al mes, aproximadamente) que habría percibido de NILSAD SCP Y DASNIL 95 SL, las dos empresas participadas por Negreira, hay un total de 2.826.543,27 € de ingresos supuestamente no justificados.

"En estos momentos de la investigación no se puede descartar que parte de esos ingresos totales pudieran deberse al sumatorio recurrente que de manera anual y que conforman el período objeto de estudio, se fuese ingresando en alguna de las cuentas cuyo titular fuese la Sra. Rufas, pero existen cantidades relevantes de dinero de las que no se ha podido acreditar su origen. Queda por ampliar las gestiones investigativas en este aspecto, para discriminar apuntes bancarios duplicados, por las numerosas imposiciones y disposiciones en productos a plazo fijo que ya se han explicado", se explica en el informe.

La esposa de Negreira no solo recibió dinero procedente del Barcelona, sino que también mantuvo negocios con el CTA, como el suministro de material de oficina, como estuches, bolígrafos metálicos, carpetas, llaveros bañados en oro, relojes, pins, objetos con logotipos grabados o marcados a láser. Estos servicios de suministros los realizó a través de la sociedad DASNIL 95 SL.

Tampoco queda acreditado que los pagos efectuados por el Fútbol Club Barcelona fuesen a cambio de informes arbitrales y asesoramiento deportivo, tal y como ha asegurado el presidente del club azulgrana Joan Laporta.

Ernesto Valverde, entrenador del primer equipo del Barça entre 2017 y 2020, ha asegurado que "no tenía conocimiento de la existencia de los informes". "No recuerda que se le ofrecieran o los pusieran a su disposición y en todo caso no le harían falta ya que como profesional conoce a los árbitros y ese tipo de informes no los necesita para preparar los partidos", explica la Guardia Civil.