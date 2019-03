Rosa Díez: "Artur Mas llama consulta a lo que es un engañabobos"

Rosa Díez, líder de UPyD, ha visitado 'Al Rojo Vivo' y ha analizado la situación actual de Cataluña con el plan de Artur Mas. Al Respecto, ha dicho que "Mas es un conductor suicida que quiere chocarte y sólo te queda apartarte para que no se choque contigo".

En esta línea, Díez ha instado a "no llamar consulta a lo que, en términos políticos, no lo es". "En lugar de una consulta, esto es un engañabobos, podría ser, si no tuviera consecuencias negativas para los ciudadanos, un engaño".

Asimismo, Rosa Díez, ha añadido que "al día siguiente de la votación, explicarán el resultado a la gente desde la óptica política y esto tiene consecuencias". Además, ha insistido en que "no se puede organizar de una manera seria algo que no es serio".

La diputada ha instado a "apagar primero el fuego" para "hacer bajar la presión" y lo ha hecho recurriendo a la comparación con una olla a presión.