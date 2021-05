Margarita Robles ha contestado en Al Rojo Vivo a Pablo Casado, que ha dicho que la culpa de la crisis con Marruecos es de Unidas Podemos: "Ayer insinuaron que Ceuta y Melilla no son españoles" y ha pedido a Pedro Sánchez que rompa con sus socios de Gobierno. "Sánchez tiene que decidir si está con un socio leal, que pide firmeza o con sus socios de Podemos", ha dicho en un acto este jueves en Fitur.

La ministra de Defensa, tras escuchar estas palabras, ha dicho que le provocan "sonrojo". "Yo siempre he dicho que máximo respeto por el PP, pero con declaraciones como esta de hoy, me producen verdadero sonrojo". "El PP dice que es un partido de Estado, que se dice de Gobierno... yo creo que tiene que ser un partido de Estado y en este momento, con esta crisis diplomática, lo que debería es apoyar al Gobierno. Hay veces que no se puede hacer política partidista".

Ha insistido en que en situaciones como esta, "todos los españoles tenemos que estar unidos" y dice que España "necesita una oposición de Estado". Cree, además, que el electorado del PP "no lo puede aceptar porque todos tenemos que tener una postura fuerte". "Quizás es que a lo mejor el señor Casado quería ver debilidad en el Gobierno español".

Robles ha pedido a Casado que "reconsidere" sus declaraciones "que seguro han sido fruto de un error y estoy segura de que el electorado del PP no lo puede aceptar porque todos tenemos que tener una postura fuerte".

Fuentes de Moncloa a laSexta, Podemos tiene su posición pero no ha tenido nada ver en esta crisis. Y defienden que la respuesta del Gobierno ha sido rápida y eficaz; confían en que Marruecos haya entendido el mensaje, dicen, de firmeza. Sostienen que es clave que la posición de España haya sido la misma que la de la Unión Europea. Aseguran que no ha sido necesaria la intermediación del rey, y el viaje a Marruecos del presidente no tiene fecha aunque creen que lo ocurrido estos días debería ser motivo para adelantarlo.