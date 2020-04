Remdesivir. Un medicamento desarrollado inicialmente como tratamiento contra el ébola y que podría aplicarse para tratar el coronavirus. Aún no podemos confirmar que funciona, pero "entre los distintos tratamientos experimentales que hay ahora para el coronavirus, es el que está mejor situado", según explica el periodista Josep Corbella en Al Rojo Vivo.

¿Cómo funciona? Se trata de "un fármaco antiviral que se desarrolló para el ébola y ataca una proteína específica de los virus que les permite hacer copias de su genoma: cuando el virus no puede copiar su genoma no puede hacer nuevos virus y no puede expandirse en el interior del organismo", indica Corbella.

El remdesivir "se desarrolló para el ébola cuando hubo la gran epidemia en África Occidental entre 2014 y 2016 y cuando ya estaba desarrollado y a punto, la epidemia se controló y este fármaco nunca llegó a probarse", apunta. "Ahora que ha surgido el coronavirus, que también depende de esta proteína para copiar su genoma, en China se pensó 'vamos a probarlo a ver si funciona'", agrega.

Se probó en 53 pacientes graves y "dos tercios han mejorado", indica Corbella

"Los primeros resultados fueron alentadores", detalla el periodista, que explica que "se empezó a probar con unos pocos pacientes de manera experimental y parecía funcionar". En este sentido, precisa, se ha publicado un primer estudio "con solo 53 pacientes que estaban en estado grave y dos tercios de ellos han mejorado".

Resultados "muy alentadores" pese a los cuales, advierte, "aún demasiado pronto para saber qué eficacia tendrá". En estos momentos, concluye Corbella, hay otros estudios en curso más amplios, con más pacientes, "que nos permitirán saber en las próximas semanas si el remdesivir se convierte en una realidad". En cualquier caso, afirma, es "el principal candidato a convertirse en un tratamiento en los próximos meses para contener la COVID-19".