El nutricionista y colaborador de laSexta Luis Alberto Zamora ha explicado en qué se diferencia la ganadería extensiva de las macrogranjas para entender el debate que comenzó las declaraciones del ministro de Consumo.

En las macrogranjas reúnen a más cabezas de ganado, ya sea ovino, porcino o bovino, "e intentan hacer casi una cadena de montaje desde el paritorio hasta que se entrega el animal para su sacrificio".

En la ganadería extensiva se utilizan menos cabezas de ganado y "hay menos contaminación, no solo por los animales, sino por todo lo que conlleva en cuanto a transportes y modelos de producción".

Según ha explicado Zamora, en ambos modelos la carne cuenta con todas las garantías de "seguridad y no pasa nada por comerla", "pero a nivel calidad no es lo mismo porque la alimentación del animal influye". No es lo mismo, ha ejemplificado, un cerdo que se alimenta de bellotas y vive en una dehesa que uno que se cría en una macrogranja.