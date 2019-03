Pilar Urbano: "El rey no fue el motor de la democracia"

EXPRESA QUE HA TENIDO UN SENTIDO "SERIO" DE LO INSTITUCIONAL

La periodista Pilar Urbano afirma, tras conocer la abdicación del rey, que "el motor de la democracia fue Adolfo Suárez seguido de los grupos parlamentarios". No obstante, añade que "sin la venia del rey, la Transición no se hubiera llevado a cabo porque podría haber sido un caudillo coronado y no quiso". De forma que, Urbano considera que Juan Carlos "convirtió a los ciudadanos en un pueblo soberano".