Pedro Sánchez ha explicado en Al Rojo Vivo los motivos por los que considera que Pablo Iglesias no puede estar en el Gobierno, entre los que destaca que tengan "muchas desavenencias a nivel estatal".

En cuanto a las diferencias políticas destaca que aunque entre sus partidos existan semejanzas sociales, hay "muchas otras en las que no estamos de acuerdo, políticas de Estado como la sentencia del procés del Tribunal Supremo, que sacan a la luz las principales divergencias de Unidas Podemos con el PSOE".

"No me puedo permitir el lujo de tener dentro de las mayores crisis de Estado en los últimos 40 años un vicepresidente que, por lealtad, lo único que haga sea mirar para otro lado o silenciar", explica Sánchez.

La segunda razón que aporta Sánchez es funcional, y para ella pone como ejemplos lo ocurrido en La Rioja, Madrid, Andalucía o Cataluña. En su opinión, "Iglesias no garantiza una responsabilidad en cuanto al comportamiento de las decisiones que se están tomando por integrantes significativos de su partido".

Y la tercera razón que argumenta para justificar que Pablo Iglesias no pueda estar en el Gobierno es que piensa que quiere estar porque "no se fía" de él. "¿Usted se imagina que alguien quiere ser su subdirector porque no se fía de usted?", le preguntó a Ferreras.

¿Pidió Iglesias ser vicepresidente?

"No me gusta airear conversaciones privadas", es la respuesta de Pedro Sánchez al ser preguntado sobre si Pablo Iglesias le pidió ser vicepresidente. Sin embargo, antes de la entrevista sí reconoció a la dirección del PSOE que el líder de Podemos le pidió ser "vicepresidente social", además del Ministerio de Trabajo, el de Hacienda y llevar la comunicación del Gobierno.

Ante esta filtración, recuerda que tampoco le gusta que se conozcan las conversaciones que tiene con la Ejecutiva, aunque reconoce: "El principal escollo para un acuerdo es la participación de iglesias en el Gobierno". Además, afirma que "el 99,9% de las conversaciones con Iglesias estas semanas no han sido precisamente de contenidos", sino sobre "todos los cargos de Gobierno".

Tres días antes de reconocer que Pablo Iglesias le pidió la Vicepresidencia, Sánchez respondía en una entrevista en la cadena Ser que nunca le había pedido eso, como se puede ver en el siguiente vídeo.

El presidente en funciones justifica estas palabras recordando que no quiere "airear conversaciones privadas", y recordaba que "buena parte de las conversaciones han versado sobre la participación de Unidas Podemos en el Gobierno y en particular sobre su presencia en el Gobierno".

O hay gobierno de coalición la semana que viene, o no lo habrá

Durante su entrevista en Al Rojo Vivo, ha mantenido su oferta de incorporar al Consejo de Ministros personas cualificadas de Unidas Podemos, pero afirma que el empeño de Pablo Iglesias de entrar en el Ejecutivo es el principal escollo para que no exista un gobierno de coalición.

En un tono muy directo y claro, ha lanzado una advertencia a Pablo Iglesias y Unidas Podemos: el 'no' o la abstención de Unidas Podemos acabarían de lleno con la idea de un gobierno de coalición.

Podemos lamenta el "ataque directo" a Iglesias

Podemos, que días antes pedía claridad a Pedro Sánchez para que expresara lo que pensaba de Pablo Iglesias, se ha visto sorprendida por el tono del presidente en funciones y lamenta los "ataques directos" al líder de la formación morada.

Desde el partido no entienden este ataque que consideran desmesurado a una figura que le ha sido leal en todo momento. Además, recuerdan que en la moción de censura le hicieron presidente sin pedir nada a cambio.