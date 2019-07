El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, aseguró en la Ejecutiva Federal del partido que Pablo Iglesias le pidió ser "vicepresidente social", además del Ministerio de Trabajo, el de Hacienda y llevar la comunicación del Gobierno.

Sin embargo, desde Unidas Podemos consideran que Pedro Sánchez se desmiente él mismo en esta ocasión. Y para justificar su respuesta se remiten a una entrevista en la cadena Ser en la que el líder socialista fue preguntado expresamente por si Pablo Iglesias le pidió una vicepresidencia.

"No me ha pedido nunca eso, no me lo ha especificado de esa manera", respondía Sánchez, que recordaba que la capacidad para crear el Gobierno de Ministros es exclusiva del presidente y que por eso no le pueden "imponer nombres".

La actual vicepresidenta, Carmen Calvo, dejó claro que descartaría la opción de tener a Iglesias como vicepresidente porque "resultaría poco entendible tener dentro del Gobierno al líder de otra formación política al que Sánchez le tuviera que dar instrucciones".