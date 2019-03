Pablo Iglesias, sobre la ley de Emergencia Social: "Creo que podremos lograr una mayoría"

PRESENTARÁ LA PROPOSICIÓN A TODOS LOS PARTIDOS EL 13 DE ENERO

El líder de Podemos afirma que la gente no les ha votado para que "hablemos de sillones, sino para que demos la cara". Sobre la ley de Emergencia Social, Iglesias dice que "no hay excusas", porque "no costaría ni un euro". También cree que, en este aspecto, pueden "lograr una mayoría".