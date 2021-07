Pablo Díaz, ganador del bote de Pasapalabra, ha visitado Al Rojo Vivo y ha desvelado en quién pensó durante los dos segundos que Roberto Leal dejó en suspense antes de gritar el 'sí' que le otorgaba más de 1,8 millones.

"Pensé en mis padres, en mi abuela Conchita. Porque mi abuela Conchita fue la persona que me dijo que apuntara al programa, veíamos el programa juntos y me dijo 'oye que aciertas muchas palabras por qué no te apuntas'", explica.

El concursante asegura que es "un momento que quedará grabado" en su "mente para siempre": "No os imagináis lo que es vivir eso en plató, es un subidón de adrenalina que no voy a tener nunca en mi vida".

"Estoy recibiendo muchísimos mensajes de apoyo, agradezco un montón a la gente que me quiere y a Roberto Leal", ha señalado.