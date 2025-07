Tres presuntos corruptores y tres versiones contradictorias: José Ruz y los hermanos Fdez. Menéndez, en el foco por las mordidas de la trama Cerdán

Tras los presuntos corruptos, ha llegado el turno de los presuntos corruptores. El constructor José Ruz y los hermanos Fernández Menéndez han declarado este viernes en el juicio por la trama Koldo-Ábalos-Cerdán.

Los tres están bajo sospecha por ser los presuntos pagadores de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas. Ellos lo han negado. Sin embargo, hay divergencias entre lo que los empresarios han contado hoy y lo descubierto en el famoso informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

José Ruz y el supuesto sueldo de Koldo

El primero en comparecer ante el juez ha sido José Ruz, gerente de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). Aunque ha admitido haber comido varias veces con el exministro José Luis Ábalos y haber mantenido "decenas" de reuniones con Koldo García, ha negado el pago de mordidas. Lo ha hecho pese a que, en su informe, la UCO señalase que le habría pagado a Koldo un sueldo mensual a través de un tercero.

Ese tercero, según la investigación, se habría cansado de hacer los pagos cuando Ábalos y el propio Koldo abandonaron el Ministerio de Transportes en 2021. "Koldo, estoy pensado que ha llegado el momento en que hables con Pepe que busque una alternativa, un plan B", dijo Ruz en uno de los audios publicados del informe de la UCO. Algo que el propio Koldo le trasladó a Ábalos: "Porque yo cobraba mil cien euros de Pepe, ¿vale? Y no me, y ya no me los pagan".

Antonio Fernández lo niega todo

Tras la comparecencia de Ruz ha llegado la de Antonio Fernández Menéndez, gerente de Obras Públicas y Regadíos (OPR). Su declaración se ha basado en negarlo todo, aunque los mensajes acreditan que se quejó a Koldo de que su empresa no conseguía adjudicaciones. El juez ve indicios de criminalidad en sus mensajes con el exasesor de Ábalos. "¡Toma!", dijo, mostrando su alegría, cuando Koldo le informó del nombramiento de Ángel Contreras como presidente de Adif.

Daniel Fernández y la contratación de la mujer de Koldo

El tercero en declarar ha sido Daniel Fernández Menéndez, hermano de Antonio y director general de OPR. Él se habría encargado de la contratación de la mujer de Koldo García. El juez ve clara su implicación en la trama por varios mensajes en los que Koldo le facilitaba por adelantado información sobre decisiones estratégicas en empresas públicas, como el cese de Javier Herrero como director de Carreteras del Estado.

"Qué putada", respondió Daniel Fernández al conocer de mano de Koldo la marcha de Herrero. Aunque hoy, ante el juez, ha asegurado que no lo ha dicho porque el hasta entonces máximo responsable de Carreteras le facilitase adjudicaciones, sino porque era "un gran profesional".

Pese a sus negativas, el magistrado Leopoldo López considera que hay indicios suficientes para considerar que los tres se habrían lucrado por las adjudicaciones de la trama por la que Santos Cerdán está en prisión provisional.