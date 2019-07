El PSOE, Podemos-Equo, PAR, Chunta e IU han llegado a un acuerdo para investir a Javier Lambán presidente de Aragón. Un acuerdo de 132 medidas que, según Nacho Escartín, ha sido posible porque han sido "responsables", han pensado "en el interés común y en el amor por Aragón en un momento en el que Vox amenaza al equilibrio territorial".

"No sabemos los nombres, pero sí lo que va a hacer el Gobierno. Tenemos claro que no hay vetos, todos vamos a formar parte del próximo gobierno", ha explicado el secretario general de Podemos Aragón, que además ha señalado que esta comunidad "puede ser ejemplo porque cuando no ha habido mayorías absolutas, ha habido acuerdos de Gobierno".

Además, Escartín se ha dirigido a los dirigentes nacionales, que no lograron acordar un Gobierno de coalición: "Aquí todos queríamos alcanzar un acuerdo, yo no sé si ese es el objetivo principal de Pedro Sánchez a nivel estatal".

"Las partes tienen que ponerse de acuerdo con las políticas y luego con los nombres. La mayoría de los españoles y los aragoneses queremos que haya en septiembre un gobierno lo más progresista posible y que afronte los problemas. Para que eso sea posible, Unidas Podemos tiene que participar activamente", ha sentenciado.