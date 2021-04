La candidata a la Comunidad de Madrid por Más Madrid Mónica García ha confirmado que si no gobierna la izquierda se quedará en la oposición: "He estado, estoy y estaré en la Asamblea porque me apasiona la política regional. Me encanta la política regional, la que se encarga del bienestar, de la sanidad, de la educación, de las políticas sociales… Ahí está, para mí, el calvo de cultivo más interesante de la política".

En una entrevista en 'Al Rojo Vivo' a cuatro días de las elecciones, Antonio García Ferreras le ha preguntado que, de entre todos los candidatos de la izquierda, "¿por qué tendrían que votarla a usted y no a Ángel Gabilondo o a Pablo Iglesias? ¿Por qué tendrían que elegirla a usted?".

"Porque somos una fuerza netamente madrileña que defiende los intereses de los madrileños y porque hacemos política de lo importante y de lo cotidiano. Vamos a proteger a los grandes olvidados de esta Comunidad y consideramos que somos el motor verde del muro progresista y el muro de contención de la ultraderecha y de la corrupción", ha espetado Mónica García.