Miguel Sebastián: "El dato del paro de octubre es moderadamente positivo"

Miguel Sebastián, profesor de macroeconomía de la Universidad Complutense de Madrid, sostiene que siempre que sube el dato del paro no es una buena noticia social. No obstante, cree que desde un punto de vista técnico no es un dato de malo para un mes de octubre.

El exministro de Industria señala que lo mejor de este dato es que, comparado con el mes de octubre del año pasado, el paro baja. "Lo peor del dato es la precaridad y la temporalidad que demuestran que la reforma laboral no está funcionando. El empleo indefinido sigue cayendo, y todo lo que se crea es temporal".

Sebastián defiende que el dato del paro de octubre es moderadamente positivo. "Se están repitiendo los brotes verdes de 2010, pero es necesario que esos brotes no se marchiten".

El exministro recuerda que las previsiones económicas a largo plazo son prematuras. "Existen muchas incertidumbres en la economía mundial para hacer previsiones certeras de cara a 2015. El patrón clásico de recuperación de la economía española responde a: exportaciones, inversión, consumo y empleo, por ese orden".